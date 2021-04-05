Тарт татен відомий французький десерт, у перекладі він означає "пиріг навпаки". Готується солодкий десерт швидко, а начинку ви можете обрати на свій смак.

Володимир Троцький продовжує ділитися смачними рецептами й сьогодні пропонує приготувати смачний десерт татр татен з яблуками. Читайте також Сирники з топленого молока за рецептом Володимира Ярославського Тарт татен можна готувати з яблуками, грушею, сливами та навіть з персиками. Рецепт тарт татену Інгредієнти:

– 8 шт кислих яблук;

– 140 г цукру;

– 60 г вершкового масла;

– 500 г листкового тіста;

– ½ ч. л меленої кориці;

– 30 г води. Розріжте яблука на чотири частини, видаліть шкірку та серцевину. Кожну зі шматочків яблука розріжте ще раз навпіл. В каструлю з товстим дном налийте води та висипте цукор. Доведіть карамель до янтарного кольору та додайте вершкове масло. Обережно перелийте карамель на дно форми для випікання та зверху викладіть шматочки яблук. Посипте все корицею на ваш смак. Розкачайте листкове тісто товщиною 5 міліметрів та накрийте ним яблука. Відправте десерт випікатися в розігріту до 190 градусів духовку на 25 – 30 хвилин. Готовий тарт вийміть з духовки та одразу переверніть на плоску тарілку, доки карамель не застигла. Подавати десерт до столу можна як гарячим, так і холодним. Смачного!