Очень вкусные тарталетки с красной рыбой отлично подойдут к праздничному столу.

SmachnoNews подготовил три рецепта закусок – тарталетки с красной рыбой, авокадо и плавленым сыром. Такие закуски украсят праздничный стол и удивят гостей не только вкусом, но и презентацией.

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Тарталетки с красной рыбой

Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

– 150 г соленой красной рыбы;

– 10–12 шт. тарталеток (из песочного теста)

– 180 г сливочного сыра 33%;

– 1–2 шт. огурцов;

– 20 г петрушки.

Тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Красную рыбу нарежьте соломкой. Готовые тарталетки наполните сливочным сыром, добавьте ломтики огурцов, выложите рыбу и задекорируйте листьями петрушки. Выложите на тарелку.

Тарталетки с красной рыбой с плавленым сыром

Тарталетки с плавленым сыром

Ингредиенты:

- 150 г соленой красной рыбы;

- 16 шт. тарталеток (из песочного теста);

- 150 г плавленого сырка;

- 1-2 шт. огурцов;

- 2 яйца;

- 30 мл майонеза.

Для приготовления начинки отварите яйца, очистите, натрите на крупной терке. В миске смешайте с плавленым сырком, добавьте майонез, тщательно перемешайте. Тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Красную рыбу нарежьте соломкой. Готовые тарталетки наполните начинкой, добавьте ломтики огурцов, выложите рыбу. Тарталетки выложите на тарелку.

Тарталетки с авокадо

Тарталетки с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты:

– 200 г соленой красной рыбы;

– 10–15 шт. тарталеток (из песочного теста)

– 150 г сливочного сыра 33%;

– 1 шт. авокадо;

– 1–2 шт. огурцов;

– 1 ст. л лимонного сока

– 50 г оливок;

– 20 г петрушки.