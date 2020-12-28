Тарталетки с красной рыбой и авокадо: праздничные рецепты
Очень вкусные тарталетки с красной рыбой отлично подойдут к праздничному столу.
SmachnoNews подготовил три рецепта закусок – тарталетки с красной рыбой, авокадо и плавленым сыром. Такие закуски украсят праздничный стол и удивят гостей не только вкусом, но и презентацией.
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Тарталетки с красной рыбой
Тарталетки с красной рыбой
- Тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Красную рыбу нарежьте соломкой.
- Готовые тарталетки наполните сливочным сыром, добавьте ломтики огурцов, выложите рыбу и задекорируйте листьями петрушки. Выложите на тарелку.
Тарталетки с красной рыбой с плавленым сыром
Тарталетки с плавленым сыром
- Для приготовления начинки отварите яйца, очистите, натрите на крупной терке. В миске смешайте с плавленым сырком, добавьте майонез, тщательно перемешайте.
- Тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Красную рыбу нарежьте соломкой.
- Готовые тарталетки наполните начинкой, добавьте ломтики огурцов, выложите рыбу. Тарталетки выложите на тарелку.
Тарталетки с авокадо
Тарталетки с красной рыбой и авокадо
- Для приготовления начинки тщательно помойте авокадо, почистите от кожуры, удалите косточку, нарежьте ломтиками. В миске авокадо смешайте с сыром, добавьте одну ложку лимонного сока, тщательно перемешайте.
- Тщательно помойте огурцы очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Красную рыбу нарежьте ломтиками.
- Готовые тарталетки наполните начинкой из авокадо, добавьте ломтики огурцов, выложите рыбу, задекорируйте оливками и листьями петрушки. Приятного аппетита!
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