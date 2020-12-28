Тарталетки з червоною рибою та авокадо: святкові рецепти
Надзвичайно смачні тарталетки з червоною рибою відмінно підійдуть до святкового столу.
SmachnoNews підготував три рецепти закусок – тарталетки з червоною рибою, авокадо та плавленим сиром. Такі закуски прикрасять святковий стіл і здивують гостей не тільки смаком, а й презентацією.
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Тарталетки з червоною рибою
Тарталетки з червоною рибою
- Ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Червону рибу наріжте соломкою.
- Готові тарталетки наповніть вершковим сиром, додайте скибочки огірків, викладіть рибу та задекоруйте листям петрушки. Викладіть на тарілку.
Тарталетки з червоною рибою з плавленим сиром
Тарталетки з плавленим сиром
- Для приготування начинки відваріть яйця, почистіть, натріть на грубій тертці. У мисці змішайте з плавленим сирком, додайте майонез, ретельно перемішайте.
- Ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Червону рибу наріжте соломкою.
- Готові тарталетки наповніть начинкою, додайте скибочки огірків, викладіть рибу. Викладіть тарталетки на тарілку.
Тарталетки з червоною рибою та авокадо
Тарталетки з авокадо
- Для приготування начинки ретельно помийте авокадо, почистіть від шкірки, видаліть кісточку, наріжте скибочками. У мисці авокадо змішайте з вершковим сиром, додайте одну ложку лимонного соку, ретельно перемішайте.
- Ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Червону рибу наріжте скибочками.
- Готові тарталетки наповніть начинкою із авокадо, додайте скибочки огірків, викладіть рибу, задекоруйте оливками та листям петрушки. Смачного!
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