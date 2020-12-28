Надзвичайно смачні тарталетки з червоною рибою відмінно підійдуть до святкового столу.

SmachnoNews підготував три рецепти закусок – тарталетки з червоною рибою, авокадо та плавленим сиром. Такі закуски прикрасять святковий стіл і здивують гостей не тільки смаком, а й презентацією.

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Тарталетки з червоною рибою

Тарталетки з червоною рибою

Інгредієнти:

– 150 г солоної червоної риби;

– 10-12 шт. тарталеток (з пісочного тіста);

– 180 г вершкового сиру 33%;

– 1-2 шт. огірків;

– 20 г петрушки.

Ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Червону рибу наріжте соломкою. Готові тарталетки наповніть вершковим сиром, додайте скибочки огірків, викладіть рибу та задекоруйте листям петрушки. Викладіть на тарілку.

Тарталетки з червоною рибою з плавленим сиром

Тарталетки з плавленим сиром

Інгредієнти:

– 150 г солоної червоної риби;

– 16 шт. тарталеток (з пісочного тіста);

– 150 г плавленого сирка;

– 1-2 шт. огірків;

– 2 яйця;

– 30 мл майонезу.

Для приготування начинки відваріть яйця, почистіть, натріть на грубій тертці. У мисці змішайте з плавленим сирком, додайте майонез, ретельно перемішайте. Ретельно помийте огірки, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Червону рибу наріжте соломкою. Готові тарталетки наповніть начинкою, додайте скибочки огірків, викладіть рибу. Викладіть тарталетки на тарілку.

Тарталетки з червоною рибою та авокадо

Тарталетки з авокадо

Інгредієнти:

– 200 г солоної червоної риби;

– 10-15 шт. тарталеток (з пісочного тіста);

– 150 г вершкового сиру 33%;

– 1 шт. авокадо;

– 1-2 шт. огірків;

– 1 ст. л лимонного соку;

– 50 г оливок;

– 20 г петрушки.