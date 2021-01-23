Здоровое питание – основа хорошего самочувствия и долголетия, однако его тенденции часто меняются в связи с появлением новых исследований. Так какие же изменения в 2021 году появятся в питании – читайте в материале Smachnonews.

По мнению диетолога Светланы Фус, сегодня отношение к здоровому питанию постепенно меняется: люди становятся более требовательными к качеству продуктов, а индивидуальный подход к вопросам питания приобретает все большую популярность.

Вообще-то я не сторонница новых сенсационных диет или диетической моды. Я придерживаюсь правил и стандартов здорового питания, которые основаны на результатах новейших исследований, имеют длительное и положительное влияние на здоровье, – пишет диетолог на своей странице в инстаграм.

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Светлана Фус поделилась со своими подписчиками основными трендами питания 2021 года и рассказала, на что следует обращать внимание:

Сегодня важно питаться не только правильно, но и вкусно.

Следует больше внимания уделять продуктам, которые улучшают иммунитет и общее состояние здоровья, что особенно важно в условиях коронавируса (речь идет о продуктах богатых цинком, селеном, витамином С и витамином D, природных пробиотиках).

Распространенность вегетарианства и его течений приведет к лучшему обеспечению продуктами питания и улучшению климатических условий.

Меняется отношение к сахару и жирам. Полезные жиры возвращаются в рацион, а сахар остается наиболее опасным продуктом для здоровья.

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Также касательно новых тенденций в питании биолог и нутрициолог Ольга Дорош рассказывает, что в соответствии с рекомендациями по здоровому питанию Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерства сельского хозяйства США (USDA), которые они выдают каждые 5 лет, нет ни одного упоминания о том, что нужно соблюдать кето, палео- или иные диеты, практиковать интервальное голодание, пить хлорофилл, коллаген, исключить из рациона белки, жиры или углеводы, исключить каши, хлеб, молочные продукты, яйца, птицу или рыбу.



Так как советуют питаться в HHS до 2025 года?

Прежде всего, нужно придерживаться здоровых пищевых привычек в течение всей жизни. Значение имеют все продукты питания, ведь важно поддерживать здоровый вес, правильный и сбалансированный рацион, а также снизить риски хронических заболеваний. Следует сфокусироваться на количестве продуктов, сбалансированности и разнообразии рациона и режиме питания. Важно уменьшить употребление сахара, натрия и насыщенных жиров. Следует делать выбор в пользу здоровой пищи и напитков, но на основе индивидуальных предпочтений и особенностей, выбирая то, что больше нравится. Не следует заставлять себя есть то, что полезно, но неприятно. Лучше сочетать приятное с полезным, ведь получение удовольствия от еды – крайне важная мозговая фаза, поэтому ищите вкусные и полезные продукты, которые вам понравятся, а не те, которые вызывают отвращение. Важно поддерживать здоровые тенденции в питании не только дома, но и везде (на учебе, на работе и т.п.), демонстрируя правильность здорового образа жизни окружающим.

Следует отметить, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) объявила 2021 год – международным годом овощей и фруктов. Их целью является трансформация и восстановление баланса процесса выращивания и изготовления продукции, поддержка мелких предпринимателей и небольших ферм, а также улучшение экологической ситуации в мире. Кроме этого, задачей FAO также является информирование людей о важности включения фруктов, овощей и зелени в свой рацион.

Помните, что правильное и сбалансированное питание – основа крепкого здоровья и хорошего самочувствия, поэтому придерживайтесь здоровых пищевых привычек и сбалансированного и разнообразного рациона, учитывая особенности собственного организма.