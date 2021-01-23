Здорове харчування – основа гарного самопочуття та довголіття, проте його тенденції часто змінюються у зв'язку з появою нових досліджень. То ж які зміни у 2021 році з'являться у харчуванні – читайте в матеріалі Smachnonews.

На думку дієтологині Світлани Фус, сьогодні ставлення до здорового харчування поступово змінюється: люди стають більш вимогливими до якості продуктів, а індивідуальний підхід до питань харчування набуває все більшої популярності.

Взагалі-то я не прихильниця нових сенсаційних дієт або дієтичної моди. Я дотримуюся правил і стандартів здорового харчування, які засновані на результатах новітніх досліджень, які мають тривалий і позитивний вплив на здоров'я, – пише дієтологиня на своїй сторінці в інстаграм.

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Світлана Фус поділилась зі своїми підписниками основними трендами харчування 2021 року та розповіла, на що слід звертати увагу:

Сьогодні важливо харчуватись не лише правильно, але й смачно.

Слід більше уваги приділяти продуктам, що покращують імунітет та загальний стан здоров'я, що особливо важливо в умовах коронавірусу (йдеться про продукти багаті цинком, селеном, вітаміном С і вітаміном D, природні пробіотики).

Поширеність вегетаріанства та його течій призводитиме до кращого забезпечення продуктами харчування та покращення кліматичних умов.

Змінюється ставлення до цукру та жирів. Корисні жири повертаються у раціон, а цукор залишається найбільш небезпечним продуктом для здоров'я.

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Також щодо нових тенденцій у харчуванні біологиня та нутриціологиня Ольга Дорош розповідає, що згідно з рекомендаціями щодо здорового харчування Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) і Міністерства сільського господарства США (USDA), які вони видають кожні 5 років, немає жодної згадки про те, що потрібно дотримуватись кето-, палео- чи інших дієт, практикувати інтервальне голодування, пити хлорофіл, колаген, виключити з раціону білки, жири чи вуглеводи, виключити каші, хліб, молочні продукти, яйця, птицю чи рибу.

То ж як радять харчуватись у HHS до 2025 року?

Насамперед, потрібно дотримуватись здорових харчових звичок впродовж цілого життя. Значення мають усі продукти харчування, адже важливо підтримувати здорову вагу, правильний та збалансований раціон, а також знизити ризики хронічних захворювань. Слід сфокусуватись на кількості продуктів, збалансованості й різноманітності раціону та режимі харчування. Важливо зменшити вживання цукру, натрію та насичених жирів. Слід робити вибір на користь здорової їжі та напоїв, але на основі індивідуальних вподобань та особливостей, обираючи те, що більше смакує. Не слід силувати себе тим, що корисно, але неприємно. Краще поєднувати приємне з корисним, адже отримання задоволення від їжі – вкрай важлива мозкова фаза, тому шукайте смачні та корисні продукти, які вам сподобаються, а не такі, що викликають відразу. Важливо підтримувати здорові тенденції у харчуванні не лише вдома, але й усюди (на навчанні, на роботі тощо), демонструючи правильність здорового способу життя навколишнім.

Слід зазначити, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила 2021 рік – міжнародним роком овочів та фруктів. Їхньою метою є трансформація та збалансування процесу вирощування та виготовлення продукції, підтримка дрібних підприємців та невеличких ферм, а також покращення екологічної ситуації у світі.

Окрім цього, ціллю FAO також є інформування людей про важливість включення фруктів, овочів та зелені до свого раціону.

Пам'ятайте, що правильне та збалансоване харчування – основа міцного здоров'я та гарного самопочуття, тому дотримуйтесь здорових харчових звичок та збалансованого й різноманітного раціону, враховуючи особливості власного організму.