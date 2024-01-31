Приготовите всего за 15 минут: роскошный, но недорогой салат с сухариками от шефа
31 января 2024, 19:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте вкусный салат с томатами, красным луком, кусочками багета и оливковым маслом. На все нужно всего 15 минут.
Всемирно известный шеф-повар Даниэль Хамм поделился своим рецептом. Этот салат имеет пикантный привкус благодаря чесноку и винному уксусу.
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Рецепт салата с томатами и сухариками
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 6 томатов;
– четверть стакана растительного масла;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 французский багет;
– 3 столовые ложки красного винного уксуса;
– 1 красный лук;
– 1 пучок базилика;
– соль, черный молотый перец по вкусу;
– 1 столовая ложка маринованных каперсов.
Приготовление:
- Почистите чеснок. Раздавите зубчики плоской стороной ножа, но не измельчайте.
- Нарвите на кусочки багет вместе с корочкой.
- Почистите лук, нарежьте кубиками. Вымытые помидоры тоже нарежьте кубиками.
- Промойте базилик и отрежьте стебли.
- Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата 1 – 2 минуты. Добавьте кусочки багета и обжаривайте, помешивая, до золотистой корочки 4 – 5 минут.
- Немного уменьшите огонь, добавьте красный лук и обжаривайте 1 минуту. Затем добавьте половину помидоров и бережно перемешайте. Влейте уксус и снимите с огня.
- Выложите смесь в тарелку, добавьте большую часть листьев базилика, каперсы или измельченные зеленые оливки, остальные помидоры и перемешайте.
- Приправьте солью и перцем по вкусу. Украсьте листочками базилика и сразу подавайте.