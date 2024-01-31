Всесвітньо відомий шеф-кухар Данієль Хамм поділився своїм рецептом. Цей салат має пікантний присмак завдяки часнику й винному оцту.
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Рецепт салату з томатами й сухариками
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте часник. Розчавіть зубчики пласкою стороною ножа, але не подрібнюйте.
- Нарвіть на шматочки багет разом зі скоринкою.
- Почистьте цибулю, наріжте кубиками. Вимиті помідори теж наріжте кубиками.
- Промийте базилік та відріжте стебла.
- Розігрійте олію у великій пательні на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи аромату 1 – 2 хвилини. Додайте шматочки багета й обсмажуйте, помішуючи, до золотистої скоринки 4 – 5 хвилин.
- Трохи зменште вогонь, додайте червону цибулю й обсмажуйте 1 хвилину. Потім додайте половину помідорів та бережно перемішайте. Влийте оцет і зніміть з вогню.
- Викладіть суміш у тарілку, додайте більшу частину листя базиліка, каперси чи подрібнені зелені оливки, решту помідорів і перемішайте.
- Приправте сіллю і перцем до смаку. Прикрасьте листочками базиліка і відразу подавайте.