Всесвітньо відомий шеф-кухар Данієль Хамм поділився своїм рецептом. Цей салат має пікантний присмак завдяки часнику й винному оцту.

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Рецепт салату з томатами й сухариками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте часник. Розчавіть зубчики пласкою стороною ножа, але не подрібнюйте.
  2. Нарвіть на шматочки багет разом зі скоринкою.
  3. Почистьте цибулю, наріжте кубиками. Вимиті помідори теж наріжте кубиками.
  4. Промийте базилік та відріжте стебла.
  5. Розігрійте олію у великій пательні на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи аромату 1 – 2 хвилини. Додайте шматочки багета й обсмажуйте, помішуючи, до золотистої скоринки 4 – 5 хвилин.
  6. Трохи зменште вогонь, додайте червону цибулю й обсмажуйте 1 хвилину. Потім додайте половину помідорів та бережно перемішайте. Влийте оцет і зніміть з вогню.
  7. Викладіть суміш у тарілку, додайте більшу частину листя базиліка, каперси чи подрібнені зелені оливки, решту помідорів і перемішайте.
  8. Приправте сіллю і перцем до смаку. Прикрасьте листочками базиліка і відразу подавайте.