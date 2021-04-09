Террин с куриной печенью – изысканное блюдо французской кухни, которое можно подавать в будни и праздники. Запишите себе рецепт.

Террин – разновидность паштета, готовится из мясного фарша, рыбы, овощей с добавлением специй и запекается в керамической прямоугольной форме. Готовое блюдо нарезают ломтиками и подают охлажденным. Нежный сочный паштет понравится всем гостям.

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Террин с куриной печенью

Ингредиенты:

– 200 граммов куриной печени;

– 700 граммов свинины;

– 500 граммов говядины;

– 100 миллилитров коньяка;

– 100 миллилитров сливок 30-33%;

– бекон;

– корнишоны;

– 1 яйцо;

– тимьян;

– растительное масло.