Как приготовить террин с куриной печенью: домашний рецепт
Террин с куриной печенью – изысканное блюдо французской кухни, которое можно подавать в будни и праздники. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Террин – разновидность паштета, готовится из мясного фарша, рыбы, овощей с добавлением специй и запекается в керамической прямоугольной форме. Готовое блюдо нарезают ломтиками и подают охлажденным. Нежный сочный паштет понравится всем гостям.
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Террин с куриной печенью
- Печень тщательно помойте, просушите, нарежьте на ломтики, обжарьте на сковороде. Оставьте для охлаждения.
- Свинину, говядину тщательно помойте, приготовьте фарш. Нарежьте ломтиками, пропустите через мясорубку, выложите в миску, добавьте яйцо, сливки, коньяк, тимьян и печень, перемешайте.
- Форму для паштета смажьте маслом, выложите слоями бекон, сверху выложите фарш, бекон.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 50 минут.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, отправьте в холодильник на 4 часа.
- Готовый террин нарежьте на порции. Подавайте с корнишонами. Приятного аппетита!
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