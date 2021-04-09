Терін з курячою печінкою – вишукана страва французької кухні, яку можна подавати у будні та свята. Запишіть собі рецепт.

Терін – різновид паштету, готується з м'ясного фаршу, риби, овочів з додаванням спецій та запікається у керамічній прямокутній формі. Готову страву нарізають скибочками та подають охолодженим. Ніжний соковитий паштет сподобається усім гостям. Читайте також Курячий суп із грибами та локшиною: домашній рецепт Терін з курячою печінкою Інгредієнти:

– 200 грамів курячої печінки;

– 700 грамів свинини;

– 500 грамів яловичини;

– 100 мілілітрів коньяку;

– 100 мілілітрів вершків 30-33%;

– бекон;

– корнішони;

– 1 яйце;

– чебрець;

– рослинна олія. Печінку ретельно помийте, просушіть, наріжте на скибочки, обсмажте на пательні. Залиште для охолодження. Свинину, яловичину ретельно помийте, приготуйте фарш. Наріжте скибочками, пропустіть через м'ясорубку, викладіть у миску, додайте яйце, вершки, коньяк, чебрець та печінку, перемішайте. Форму для паштету змастіть олією, викладіть шарами бекон, зверху викладіть фарш, бекон. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на 4 годин. Готовий терін наріжте на порції. Подавайте з корнішонами. Смачного!