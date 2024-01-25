Вы забудете о магазинной выпечке: готовим бюджетный тертый пирог
25 января 2024, 11:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
Многие украинцы знакомы с тертым пирогом еще с детства. Эта выпечка простая, бюджетная, но очень вкусная.
Если у вас нет варенья или джема, можете использовать замороженные ягоды. В частности, сочная вишня хорошо сочетается с песочным тестом.
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Тертый пирог с вишней – рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 6
– 1 яйцо;
– 200 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 370 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 800 граммов вишен;
– 2 столовые ложки крахмала.
Приготовление:
- Сливочное масло перетрите с яйцом, 100 граммами сахара, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на две части, меньшую из которых положите в морозилку.
- Вишню откиньте на сито, чтобы стек весь сок. При необходимости можно легко ее отжать.
- Из большей части теста сформуйте низ и бортики будущего пирога.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Ягоды выложите на тесто, присыпьте оставшимся сахаром и крахмалом.
- Оставшееся тесто натрите сверху и отправьте в духовку на 25 – 30 минут. Подавайте готовый пирог с шариком мороженого.