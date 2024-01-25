Вы забудете о магазинной выпечке: готовим бюджетный тертый пирог

Многие украинцы знакомы с тертым пирогом еще с детства. Эта выпечка простая, бюджетная, но очень вкусная.

Если у вас нет варенья или джема, можете использовать замороженные ягоды. В частности, сочная вишня хорошо сочетается с песочным тестом.

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Тертый пирог с вишней – рецепт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

– 1 яйцо;– 200 граммов масла;– 200 граммов сахара;– 370 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 800 граммов вишен;– 2 столовые ложки крахмала.

Приготовление:

Сливочное масло перетрите с яйцом, 100 граммами сахара, мукой и разрыхлителем. Разделите тесто на две части, меньшую из которых положите в морозилку. Вишню откиньте на сито, чтобы стек весь сок. При необходимости можно легко ее отжать. Из большей части теста сформуйте низ и бортики будущего пирога. Духовку разогрейте до 180 градусов. Ягоды выложите на тесто, присыпьте оставшимся сахаром и крахмалом. Оставшееся тесто натрите сверху и отправьте в духовку на 25 – 30 минут. Подавайте готовый пирог с шариком мороженого.