Якщо у вас немає варення або джему, можете використати заморожені ягоди. Зокрема, соковита вишня добре поєднується з пісочним тістом.
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Тертий пиріг з вишнею – рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Вершкове масло перетріть з яйцем, 100 грамами цукром, борошном і розпушувачем. Поділіть тісто на дві частини, меншу з яких покладіть в морозилку.
- Вишню відкиньте на сито, щоб стік весь сік. При необхідності можна легенько її відтиснути.
- З більшої частини тіста сформуйте низ і бортики майбутнього пирога.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Ягоди викладіть на тісто, присипте рештою цукру і крохмалем.
- Тісто, що залишилося, натріть зверху і відправте в духовку на 25 – 30 хвилин. Подавайте готовий пиріг з кулькою морозива.