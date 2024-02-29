Попробуйте приготовить тертый пирог по этому рецепту. Он может стать вашим любимым.
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Тертый пирог с вареньем
- Время: 55 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Растопите сливочное масло, добавьте сахар и размешайте до однородности.
- По одному вбейте яйца, перемешивая. Далее всыпьте муку, разрыхлитель и соль.
- Замесите гладкое и мягкое тесто.
- Поделите его на две части – треть поставьте в морозилку на 20 – 30 минут, а еще 2 трети выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, формируя небольшие бортики.
- Хорошо смажьте вареньем, а сверху натрите замороженное тесто. Выпекайте 35 – 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.