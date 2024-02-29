Спробуйте приготувати тертий пиріг за цим рецептом. Він може стати вашим улюбленим.
Варто спробувати Без цукру, масла та борошна: готуємо бюджетне печиво, яке вразить вас своїм смаком
Тертий пиріг з варенням
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло, додайте цукор і розмішайте до однорідності.
- По одному вбийте яйця, перемішуючи. Далі всипте борошно, розпушувач та сіль.
- Замісіть гладке та м'яке тісто.
- Поділіть його на дві частини – третину поставте в морозилку на 20 – 30 хвилин, а ще 2 третини викладіть на деко, застелене пергаментним папером, формуючи невеличкі бортики.
- Добряче змастіть варенням, а зверху натріть заморожене тісто. Випікайте 35 – 40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.