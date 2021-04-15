Вафлі чудово підійдуть на сніданок, їх можна давати дітям в школу або брати в дорогу на перекус.

Неймовірні пухкі та смачні вафлі легкі у приготуванні, з ними справиться кожен. Вафлі можна подавати як зі соленою начинкою, так і солодкою. Читайте також Рецепт іспанських чурос із заварного тіста від шеф-кухаря Володимира Ярославського Рецепт бельгійських вафель Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 4 ч.л розпушувача;

– ½ склянки цукру;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 100 мл соняшникової олії;

– цукрова пудра;

– м’ята;

– ваніль на ваш смак. Візьміть глибоку миску для приготування тіста на бельгійські вафлі. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З’єднайте в ній всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте ложкою. Помийте яйця, розділіть жовток від білка. В невеличку глибоку тарілку вилийте жовтки та злегка збийте їх виделкою. Додайте до яєць молоко, олію та ваніль. Ще раз ретельно перемішайте суміш. Всипте сухі інгредієнти до яєчної суміші та обережно влийте білки. Ще раз перемішайте всі інгредієнти. Змастіть вафельницю маслом або олією, налийте тіста та випікайте вафлі 5-10 хвилин до готовності. Викладіть вафлі на тарілку, посипте цукровою пудрою, додайте ягід або порізаних фруктів. Яскравою та запашною ноткою стане м’ята в декорі бельгійських вафель. Смачного!