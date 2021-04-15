Як приготувати тісто на бельгійські вафлі: рецепт для вафельниці
Вафлі чудово підійдуть на сніданок, їх можна давати дітям в школу або брати в дорогу на перекус.
Джерело:24 канал
Неймовірні пухкі та смачні вафлі легкі у приготуванні, з ними справиться кожен. Вафлі можна подавати як зі соленою начинкою, так і солодкою.
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Рецепт бельгійських вафель
- Візьміть глибоку миску для приготування тіста на бельгійські вафлі. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З’єднайте в ній всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте ложкою.
- Помийте яйця, розділіть жовток від білка. В невеличку глибоку тарілку вилийте жовтки та злегка збийте їх виделкою. Додайте до яєць молоко, олію та ваніль. Ще раз ретельно перемішайте суміш.
- Всипте сухі інгредієнти до яєчної суміші та обережно влийте білки. Ще раз перемішайте всі інгредієнти.
- Змастіть вафельницю маслом або олією, налийте тіста та випікайте вафлі 5-10 хвилин до готовності.
- Викладіть вафлі на тарілку, посипте цукровою пудрою, додайте ягід або порізаних фруктів.
- Яскравою та запашною ноткою стане м’ята в декорі бельгійських вафель. Смачного!
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