Рецепт тіста для самси: домашня випічка з курячою начинкою
Самса – смачні узбецькі пиріжки, які частенько начиняють м'ясом або овочами, які настільки смачні, що від них не можливо відірватися.
Джерело:24 канал
Щоб приготувати вдома смачну узбецьку самсу вам потрібний точний рецепт тіста для випічки, і у нас він є! Кілька простих інгредієнтів, трішки часу на замішування та тісто готове.
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Самсу можна начиняти як м'ясною начинкою, так і сирною й овочевою. Все залежить від ваших смаків та вподобань.
Рецепт тіста на самсу
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та натріть холодне вершкове масло на грубій тертці.
- Вимішайте руками борошно з маслом, влийте 100 мл холодної води та замісіть тісто.
- Загорніть тісто у харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин.
- Тісто готове до формування самси. Смачного!
Рецепт курячої начинки для самси
- Натріть цибулю на дрібній тертці та з'єднайте з курячим фаршем.
- Ретельно вимішайте начинку зі спеціями та залишіть на 10-15 хвилин.
- Розділіть фарш на невеличкі кульки. Викладіть начинку в центр тіста, сформуйте самсу.
- Випікайте пиріжки в розігрітій до 180 градусах духовці до готовності. Смачного!
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