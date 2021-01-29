Быстрый рецепт теста на пиццу со свежими дрожжами станет вашим любимым, мы уверены!

Источник: Smachno News

Есть пиццу любят, наверное, все, а вот собственноручно приготовить тесто для блюда – за это возьмется не каждый.

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Мы подготовили для вас простой рецепт теста на пиццу, которое станет вашим любимым. Через 10 минут вы уже будете накладывать на тоненькое тесто начинку и отправлять его выпекаться в духовку.

Итак, переходим к приготовлению простого теста на пиццу!

Как приготовить тесто на пиццу дома

Ингредиенты:

– 300 г муки;

– 20 г живых дрожжей;

– 180 мл воды или молока;

– ½ ч. л сахара,

– 1 ч. л соли;

– 2, 5 ст. л оливкового масла.