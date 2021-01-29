Простой рецепт теста на пиццу на свежих дрожжах
Быстрый рецепт теста на пиццу со свежими дрожжами станет вашим любимым, мы уверены!
Источник: Smachno News
Есть пиццу любят, наверное, все, а вот собственноручно приготовить тесто для блюда – за это возьмется не каждый.
Читайте также Пирожки с курицей вслоеном тесте: простой рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт теста на пиццу, которое станет вашим любимым. Через 10 минут вы уже будете накладывать на тоненькое тесто начинку и отправлять его выпекаться в духовку.
Итак, переходим к приготовлению простого теста на пиццу!
Как приготовить тесто на пиццу дома
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с солью.
- Теплое молоко размешайте со свежими дрожжами и сахаром. Влейте оливковое масло и небольшими порциями добавляйте муку.
- Замесите эластичное тесто руками, при необходимости подсыпайте тесто мукой, но не переборщите.
- Оставьте тесто отдохнуть на несколько минут и переходите к формированию лепешки.
- Разделите тесто на две части, каждую из них подсыпьте мукой и раскатайте скалкой в тонкий пласт.
- Переложите тесто на круглую форму для теста и переходите к накладыванию начинки. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью