Швидкий рецепт тіста на піцу зі свіжими дріжджами стане вашим улюбленим, ми впевнені!

Джерело: Smachno News

Їсти піцу люблять, мабуть, усі, а от власноруч приготувати тісто для страви – за це візьметься не кожен.

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Ми підготували для вас простий рецепт тіста на піцу, яке стане вашим улюбленим. За 10 хвилин ви вже накладатимете на тоненьке тісто начинку та відправлятимете його випікатись в духовку.

Отож, переходимо до приготування просто тіста на піцу!

Як приготувати тісто на піцу вдома

Інгредієнти:

– 300 г борошна;

– 20 г живих дріжджів;

– 180 мл води або молока;

– ½ ч. л цукру;

– 1 ч. л солі;

– 2, 5 ст. л оливкової олії.