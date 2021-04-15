Захотілося піци, але не знаєте як приготувати тісто? Ми маємо для вас перевірений рецепт тіста. Гайда готувати разом!

Смак та якість піци залежить від правильного приготування тіста на нього, точніше від знання ідеальних пропорцій для коржа.

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Ми підготували для вас рецепт тонкого та перевіреного тіста на піцу, котре ви з легкістю можете приготувати вдома, навіть можна спробувати залучити дітей до процесу.

Рецепт тонкого тіста на піцу

Інгредієнти:

– 400 – 500 г борошна;

– 20 г дріжджів;

– 1 склянка молока;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 1 ст. л цукру;

– дрібка солі.