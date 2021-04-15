Рецепт смачного тіста на піцу з додаванням дріжджів
Захотілося піци, але не знаєте як приготувати тісто? Ми маємо для вас перевірений рецепт тіста. Гайда готувати разом!
Джерело:24 канал
Смак та якість піци залежить від правильного приготування тіста на нього, точніше від знання ідеальних пропорцій для коржа.
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Ми підготували для вас рецепт тонкого та перевіреного тіста на піцу, котре ви з легкістю можете приготувати вдома, навіть можна спробувати залучити дітей до процесу.
Рецепт тонкого тіста на піцу
- Загрійте молоко до кімнатної температури. Тепле молоко з'єднайте з дріжджами, ретельно змішайте у глибокій мисці.
- Всипте цукор до молочної суміші та перемішайте до повного його розчинення.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно до тіста невеликими порціями, далі додайте сіль та олію – замісіть еластичне тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть на 30 хвилин відпочити.
- З одного замісу тіста виходить два коржі для піци. Смачного!
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