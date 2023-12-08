Рецепт, который выходит с первого раза: готовим классическое итальянское тирамису

Тирамису – любимый десерт миллионов людей по всему миру. Ведь этот десерт, который готовится без выпекания, – нежный, воздушный и с легким ароматом кофе.

Существует множество рецептов тирамису. Однако сыр маскарпоне, печенье савоярди и кофе неизменны.

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Пошаговый рецепт тирамису

Время: 6 часов

6 часов Порции: 8

– 500 граммов сыра маскарпоне;– 10 грамм молотого кофе;– 200 граммов белков;– 100 граммов желтков;– 130 граммов сахара;– 200 граммов готового фильтр-кофе или американо;– 30 граммов амаретто или коньяка;– 2 полосы (упаковки) готовых палочек савоярди;– шоколад или какао на присыпку.

Приготовление:

Заранее достаньте из холодильника сыр маскарпоне. Добавьте к нему молотый кофе и тщательно разомните все вилкой. Тщательно помойте яйца. В отдельной посуде взбейте холодные яичные белки со 120 граммами сахара в легкую пену. Добавьте щепотку соли и сахара. Взбивайте до стойкой пены. Яичные желтки взбейте с 10 граммами сахара, введите сыр маскарпоне и перемешайте венчиком. В смесь маскарпоне за 3 раза добавьте взбитые белки. Осторожно смешайте все венчиком. Приготовьте легкий кофе и влейте в него алкоголь. На дно формы выложите немного крема. Каждую из палочек савоярди пропитайте в кофе с ликером и выложите в форму. Снова смажьте все кремом. Продолжайте, пока печенье не кончится. Поверхность тирамису посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 4 – 6 часов, чтобы он настоялся.