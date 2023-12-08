Рецепт, который выходит с первого раза: готовим классическое итальянское тирамису

8 декабря 2023, 10:54
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Источник:

инстаграмм Владимира Ярославского

Тирамису – любимый десерт миллионов людей по всему миру. Ведь этот десерт, который готовится без выпекания, – нежный, воздушный и с легким ароматом кофе.

Существует множество рецептов тирамису. Однако сыр маскарпоне, печенье савоярди и кофе неизменны.

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Пошаговый рецепт тирамису

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов сыра маскарпоне;
– 10 грамм молотого кофе;
– 200 граммов белков;
– 100 граммов желтков;
– 130 граммов сахара;
– 200 граммов готового фильтр-кофе или американо;
– 30 граммов амаретто или коньяка;
– 2 полосы (упаковки) готовых палочек савоярди;
– шоколад или какао на присыпку.

Приготовление:

  1. Заранее достаньте из холодильника сыр маскарпоне. Добавьте к нему молотый кофе и тщательно разомните все вилкой.
  2. Тщательно помойте яйца. В отдельной посуде взбейте холодные яичные белки со 120 граммами сахара в легкую пену. Добавьте щепотку соли и сахара. Взбивайте до стойкой пены.
  3. Яичные желтки взбейте с 10 граммами сахара, введите сыр маскарпоне и перемешайте венчиком.
  4. В смесь маскарпоне за 3 раза добавьте взбитые белки. Осторожно смешайте все венчиком.
  5. Приготовьте легкий кофе и влейте в него алкоголь.
  6. На дно формы выложите немного крема.
  7. Каждую из палочек савоярди пропитайте в кофе с ликером и выложите в форму. Снова смажьте все кремом. Продолжайте, пока печенье не кончится.
  8. Поверхность тирамису посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 4 – 6 часов, чтобы он настоялся.
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Автор: Ольга Котів