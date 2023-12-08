Существует множество рецептов тирамису. Однако сыр маскарпоне, печенье савоярди и кофе неизменны.
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Пошаговый рецепт тирамису
- Время: 6 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- Заранее достаньте из холодильника сыр маскарпоне. Добавьте к нему молотый кофе и тщательно разомните все вилкой.
- Тщательно помойте яйца. В отдельной посуде взбейте холодные яичные белки со 120 граммами сахара в легкую пену. Добавьте щепотку соли и сахара. Взбивайте до стойкой пены.
- Яичные желтки взбейте с 10 граммами сахара, введите сыр маскарпоне и перемешайте венчиком.
- В смесь маскарпоне за 3 раза добавьте взбитые белки. Осторожно смешайте все венчиком.
- Приготовьте легкий кофе и влейте в него алкоголь.
- На дно формы выложите немного крема.
- Каждую из палочек савоярди пропитайте в кофе с ликером и выложите в форму. Снова смажьте все кремом. Продолжайте, пока печенье не кончится.
- Поверхность тирамису посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 4 – 6 часов, чтобы он настоялся.