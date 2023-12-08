Существует множество рецептов тирамису. Однако сыр маскарпоне, печенье савоярди и кофе неизменны.

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Пошаговый рецепт тирамису

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Заранее достаньте из холодильника сыр маскарпоне. Добавьте к нему молотый кофе и тщательно разомните все вилкой.
  2. Тщательно помойте яйца. В отдельной посуде взбейте холодные яичные белки со 120 граммами сахара в легкую пену. Добавьте щепотку соли и сахара. Взбивайте до стойкой пены.
  3. Яичные желтки взбейте с 10 граммами сахара, введите сыр маскарпоне и перемешайте венчиком.
  4. В смесь маскарпоне за 3 раза добавьте взбитые белки. Осторожно смешайте все венчиком.
  5. Приготовьте легкий кофе и влейте в него алкоголь.
  6. На дно формы выложите немного крема.
  7. Каждую из палочек савоярди пропитайте в кофе с ликером и выложите в форму. Снова смажьте все кремом. Продолжайте, пока печенье не кончится.
  8. Поверхность тирамису посыпьте какао и отправьте десерт в холодильник на 4 – 6 часов, чтобы он настоялся.