Ткемалі не тільки підкреслює смак м'ясних страв, але й додає їм пікантної нотки. Приготувати цей соус абсолютно неважко, а от результат, який ви отримаєте, просто захоплюючий.

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Рецепт соусу ткемалі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми слив;

– 200 грамів часнику;

– 2 – 3 перці чилі;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

На першому етапі ретельно промийте сливи та видаліть кісточки. Перекладіть м'якоть у блендер або пропустіть через м’ясорубку, щоб отримати однорідну масу. Очистьте часник і подрібніть його в чаші блендера. Додайте отриману часникову масу до слив у велику каструлю. Промийте червоний гострий перець, відріжте плодоніжку і видаліть насіння. Наріжте м’якоть на шматочки середнього розміру і подрібніть їх у блендері. Додайте перець до суміші зі слив і часнику. Додайте цукор, сіль, томатну пасту та рослинну олію без запаху до слив, часнику та перцю. Ретельно перемішайте і варіть 40 – 60 хвилин після закипання. Тривалість варіння залежить від бажаної густоти соусу. Після цього часу соус ткемалі буде готовий. Розлийте його по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте до зими.

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