Ткемалі не тільки підкреслює смак м'ясних страв, але й додає їм пікантної нотки. Приготувати цей соус абсолютно неважко, а от результат, який ви отримаєте, просто захоплюючий.
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Рецепт соусу ткемалі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- На першому етапі ретельно промийте сливи та видаліть кісточки. Перекладіть м'якоть у блендер або пропустіть через м’ясорубку, щоб отримати однорідну масу.
- Очистьте часник і подрібніть його в чаші блендера. Додайте отриману часникову масу до слив у велику каструлю.
- Промийте червоний гострий перець, відріжте плодоніжку і видаліть насіння. Наріжте м’якоть на шматочки середнього розміру і подрібніть їх у блендері. Додайте перець до суміші зі слив і часнику.
- Додайте цукор, сіль, томатну пасту та рослинну олію без запаху до слив, часнику та перцю. Ретельно перемішайте і варіть 40 – 60 хвилин після закипання. Тривалість варіння залежить від бажаної густоти соусу.
- Після цього часу соус ткемалі буде готовий.
- Розлийте його по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте до зими.