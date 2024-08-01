Ткемалі не тільки підкреслює смак м'ясних страв, але й додає їм пікантної нотки. Приготувати цей соус абсолютно неважко, а от результат, який ви отримаєте, просто захоплюючий.

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Рецепт соусу ткемалі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. На першому етапі ретельно промийте сливи та видаліть кісточки. Перекладіть м'якоть у блендер або пропустіть через м’ясорубку, щоб отримати однорідну масу.
  2. Очистьте часник і подрібніть його в чаші блендера. Додайте отриману часникову масу до слив у велику каструлю.
  3. Промийте червоний гострий перець, відріжте плодоніжку і видаліть насіння. Наріжте м’якоть на шматочки середнього розміру і подрібніть їх у блендері. Додайте перець до суміші зі слив і часнику.
  4. Додайте цукор, сіль, томатну пасту та рослинну олію без запаху до слив, часнику та перцю. Ретельно перемішайте і варіть 40 – 60 хвилин після закипання. Тривалість варіння залежить від бажаної густоти соусу.
  5. Після цього часу соус ткемалі буде готовий.
  6. Розлийте його по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте до зими.