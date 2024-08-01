Вы просто обязаны сделать этот соус: ткемали на зиму
1 августа 2024, 06:23Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Ткемали – это традиционный грузинский соус, известный своим насыщенным кисло-сладким вкусом и ароматом. Гармония слив, чеснока, трав и специй делает этот соус прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам.
Ткемали не только подчеркивает вкус мясных блюд, но и придает им пикантную нотку. Приготовить этот соус совершенно нетрудно, а вот результат, который вы получите, просто захватывающий.
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Рецепт соуса ткемали
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 килограмма слив;
– 200 грамм чеснока;
– 2 – 3 перца чили;
– 200 грамм сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- На первом этапе тщательно промойте сливы и удалите косточки. Переложите мякоть в блендер или пропустите через мясорубку, чтобы получить однородную массу.
- Очистите чеснок и измельчите его в чаше блендера. Добавьте полученную чесночную массу к сливам в большую кастрюлю.
- Промойте красный острый перец, отрежьте плодоножку и удалите семена. Нарежьте мякоть на кусочки среднего размера и измельчите их в блендере. Добавьте перец к смеси из слив и чеснока.
- Добавьте сахар, соль, томатную пасту и растительное масло без запаха к сливам, чесноку и перцу. Тщательно перемешайте и варите 40 – 60 минут после закипания. Продолжительность варки зависит от желаемой густоты соуса.
- После этого времени соус ткемали будет готов.
- Разлейте его по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните до зимы.