Нереально смачні тістечка приготовані на заварному тісті, але з родзинкою!

Володимир Ярославський поділився рецептом заварних тістечок з томатами та сиром, які після випікання можна начиняти паштетом, ікрою та навіть сирними кремами.

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Томатні заварні тістечка можна їсти одразу з духовки, а можна подати на стіл як холодну закуску, адже вони не солодкі, а солоні.

Рецепт солоних заварних тістечок

Інгредієнти:

– 130 г томатів у власному соку;

– 55 г вершкового масла;

– 80 г борошна;

– 130 г яєць;

– сіль на ваш смак;

– тертий сир на ваш смак.