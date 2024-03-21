Как в лучшем ресторане: готовим томленую говядину, которая просто тает во рту
21 марта 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Томленая говядина или Беф Бургиньон легко может стать вашим любимым блюдом. Приготовьте его по этому простому рецепту – вы удивитесь насыщенности вкуса.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала, как сделать мясо, что просто будет таять во рту. Особый соус обеспечит максимальное наслаждение.
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Рецепт томленой говядины
- Время: 3 часа 30 минут
- Порций: 6
– 1,5 килограмма говядины (ошейка или лопатки);
– 300 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 200 граммов стеблей сельдерея;
– 40 граммов муки;
– 60 граммов масла;
– 3 зубчика чеснока;
– 750 миллилитров красного сухого вина;
– 850 миллилитров бульона из говядины;
– 250 граммов бекона;
– 200 граммов шампиньонов;
– масло, сахар, соль, перец, петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Говядину нарежьте на куски 5 на 5 сантиметров. Обжарьте со всех сторон до золотистой корочки и переложите в другую посуду.
- Нарежьте лук, морковь, сельдерей и бекон. Выложите туда же, где жарили мясо, и готовьте 5 минут.
- Сверху выложите говядину, посолите, поперчите и добавьте муку. Хорошо все перемешайте.
- Далее влейте вино и бульон. Добавьте специи и чеснок.
- Поставьте в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, на 3 часа или до 160 градусов на 4 часа.
- Тем временем глазуруйте морковь и грибы: нарезанные овощи положите в сотейник и добавьте 40 граммов масла, половину чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 150 миллилитров воды и варите в течение 10 – 15 минут.
- Достаньте мясо из кастрюли. Соус процедите через сито и варите на сильном огне, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте 20 граммов масла. Подавайте говядину с глазированными овощами и петрушкой.