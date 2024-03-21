Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла, як зробити м'ясо, що просто танутиме у роті. Особливий соус забезпечить максимальну насолоду.
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Рецепт томленої яловичини
- Час: 3 години 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Яловичину наріжте на шматки 5 на 5 сантиметрів. Обсмажте з усіх боків до золотавої скоринки та перекладіть в інший посуд.
- Наріжте цибулю, моркву, селеру та бекон. Викладіть туди ж, де смажили м'ясо, та готуйте 5 хвилин.
- Зверху викладіть яловичину, посоліть, поперчіть та додайте борошно. Гарно все перемішайте.
- Далі влийте вино та бульйон. Додайте спеції й часник.
- Поставте в духову шафу, розігріту до 180 градусів, на 3 години або до 160 градусів на 4 години.
- Тим часом глазуруйте моркву та гриби: нарізані овочі покладіть до сотейника й додайте 40 грамів масла, половину чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру, 150 мілілітрів води й варіть впродовж 10 – 15 хвилин.
- Дістаньте мʼясо з каструлі. Соус процідіть через сито й варіть на сильному вогні, доки не загусне. Зніміть з вогню і додайте 20 грамів масла. Подавайте яловичину з глазурованими овочами та петрушкою.