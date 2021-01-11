Давно в пошуку ідеального рецепта тоненьких млинців? Володимир Ярославський поділився власним рецептом млинців на молоці, як їх готувати читайте у матеріалі Smachno News.

Шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом тоненьких млинців на молоці, які він готує у своєму ресторані, в інстаграм.

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Млинці виходять надзвичайно ароматними та тоненькими, краї не пересихають. Начинкою для млинців від Володимира Ярославського можуть бути як солодкі джеми та сирні маси, так і варена курочка та грибочки.

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 4 г солі;

– 380 г борошна;

– 1 л молока;

– 50 г вершкового масла;

– 55 г цукру.

Як приготувати млинці на молоці