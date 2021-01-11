Млинці від Ярославського: простий та перевірений рецепт від шеф-кухаря
Давно в пошуку ідеального рецепта тоненьких млинців? Володимир Ярославський поділився власним рецептом млинців на молоці, як їх готувати читайте у матеріалі Smachno News.
Шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом тоненьких млинців на молоці, які він готує у своєму ресторані, в інстаграм.
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Млинці виходять надзвичайно ароматними та тоненькими, краї не пересихають. Начинкою для млинців від Володимира Ярославського можуть бути як солодкі джеми та сирні маси, так і варена курочка та грибочки.
Як приготувати млинці на молоці
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У окремій мисці з'єднайте яйця, сіль, цукор, борошно та 200 мл молока та перемішайте до однорідної консистенції вінчиком.
- Невеликими порціями вливайте до тіста для млинців решту молока та обережними й плавними рухами вінчика змішуйте не збиваючи масу.
- Вершкове масло розтопіть та змішайте з соняшниковою олією, влийте до тіста та перемішайте. В подальшому приготуванні млинців не потрібно використовувати олію або масло, м вже додали їх у тісто.
- За консистенцію тісто на млинці повинно нагадувати рідкі вершки. Час від часу перемішуйте тісто, щоб борошно у ньому не осідало на дно посудини.
- Обсмажуйте млинці на розігрітій сковорідці з антипригарним покриттям з обох сторін до готовності.
- Якщо ви стежите за фігурою, можете приготувати млинці з додаванням гречаного борошна у пропорції 5-% звичайного борошна, 50% гречаного та додайте до рецепта ще одне куряче яйце. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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