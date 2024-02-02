Вкусные блины на воде: вы удивитесь, насколько их просто готовить
2 февраля 2024, 15:02Читати новину українською
Источник:Shuba
Тоненькие блины с джемом или сметаной – идеальное решение для завтрака или перекуса. Кроме этого, их очень просто готовить.
Однако не стоит забывать, что дрожжи любят тепло, тишину и отсутствие сквозняков. А блины – очень горячую сковороду.
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Рецепт блинов на воде
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 500 граммов муки;
– 20 граммов прессованных дрожжей;
– 850 миллилитров теплой воды;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске муку, дрожжи, сахар и соль. Постепенно влейте 500 миллилитров теплой воды. Перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
- Добавьте масло и оставшуюся воду. Замесите тесто миксером. Миску накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 50 – 60 минут.
- Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее на маленьком огне. Когда масло зашипит, вылейте часть теста на сковороду и равномерно распределите его, вращая и наклоняя ее.
- Накройте сковороду крышкой на 15 секунд. Далее переверните блин лопаткой и прожарьте 30 секунд уже без крышки. Снова переверните и еще 30 секунд прожарьте.
- Отправьте готовый блинчик на тарелку и по желанию немного смажьте его сливочным маслом.