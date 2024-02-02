Проте не варто забувати, що дріжджі люблять тепло, тишу та відсутність протягів. А млинці – дуже гарячу пательню.
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Рецепт млинців на воді
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Змішайте в глибокій мисці борошно, дріжджі, цукор та сіль. Поступово влийте 500 мілілітрів теплої води. Перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок.
- Додайте олію та решту води. Замісіть тісто міксером. Миску накрийте рушником та поставте в тепле місце на 50 – 60 хвилин.
- Змастіть пательню олією та розігрійте її на маленькому вогні. Коли олія зашипить, вилийте частину тіста на пательню та рівномірно розподіліть його, обертаючи та нахиляючи її.
- Накрийте пательню кришкою на 15 секунд. Далі переверніть млинець лопаткою та просмажте 30 секунд уже без кришки. Знову переверніть і ще 30 секунд просмажте.
- Відправте готовий млинець на тарілку та за бажанням трохи змастіть його маслом.