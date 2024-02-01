Кроме вкуса, вергуны еще и очень красивые. Эти сладости понравятся чуть ли не каждому.

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Простой рецепт вергунов

  • Время: 1 час
  • Порций: 20

Приготовление:

  1. На доске порубите масло с мукой и содой.
  2. Сделайте углубление и положите туда яйцо, желтки, сахар, сметану и уксус. Замесите крутое тесто.
  3. Тонко раскатайте его, порежьте на полоски шириной 2 сантиметра. Из них нарежьте полоски длиной 15 сантиметров. Посередине каждой сделайте 3-сантиметровый надрез, перетяните через него один конец полоски.
  4. Налейте масло в кастрюлю и доведите его до кипения. Порезанные полоски осторожно опустите в масло, время от времени переворачивая с одной стороны на другую.
  5. Когда вергуны зарумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла.
  6. Переложите вергуны на тарелку и посыпьте сахарной пудрой с ванилином.