Кроме вкуса, вергуны еще и очень красивые. Эти сладости понравятся чуть ли не каждому.
Будет вкусно Простое и очень нежное: готовим лимонное печенье по рецепту звездного судьи "МастерШеф"
Простой рецепт вергунов
- Время: 1 час
- Порций: 20
Приготовление:
- На доске порубите масло с мукой и содой.
- Сделайте углубление и положите туда яйцо, желтки, сахар, сметану и уксус. Замесите крутое тесто.
- Тонко раскатайте его, порежьте на полоски шириной 2 сантиметра. Из них нарежьте полоски длиной 15 сантиметров. Посередине каждой сделайте 3-сантиметровый надрез, перетяните через него один конец полоски.
- Налейте масло в кастрюлю и доведите его до кипения. Порезанные полоски осторожно опустите в масло, время от времени переворачивая с одной стороны на другую.
- Когда вергуны зарумянятся, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла.
- Переложите вергуны на тарелку и посыпьте сахарной пудрой с ванилином.