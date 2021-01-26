Лаваш – популярний пісний хліб, який зазвичай готують у спеціальні печі, але сьогодні ми пропонуємо приготувати його на сковорідці.

Джерело: Smachno News

Тонкий, ароматний та смачний лаваш ви з легкістю можете приготувати вдома. З лавашу можна приготувати смачні рулети, кебаб, або навіть використати, як листи для лазаньї.

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Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, лаваш – чудовий варіант для заміни білого хліба. До речі, з лаваша можна приготувати фруктовий штрудель або використати його, як тісто для іншої смачної випічки.

Як приготувати лаваш вдома

Інгредієнти:

– 350 г борошна;

– 200 мл окропу;

– 2 ст. л олії;

– ½ ч. л солі.