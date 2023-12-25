Нині проводити багато часу на кухні – це розкіш, дозволити собі яку можуть далеко не всі. Інколи важливо ефективно використати кожну хвилину, тож в основному доводиться звертатися до рецептів, які дозволяють отримати смачну страву за мінімум часу.

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Рецепт торта без випікання

Час : 20 хвилин + 2 години на просочування шарів

: 20 хвилин + 2 години на просочування шарів Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 65 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру;

– 600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);

– 145 грамів вершкового масла;

– 160 грамів шоколадного печива;

– печиво савоярді;

– 80 грамів чорного шоколаду;

– 80 мілілітрів вершків (високої жирності).

Приготування:

У миску вбиваємо яйця, додаємо крохмаль та трішки молока. Добре збиваємо, решту молока додаємо у процесі. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо вміст миски та готуємо масу, поки вона не стане густою та однорідною за консистенцією. Ставимо тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо. Виймаємо тісто, додаємо до нього масло і добре збиваємо. Вимочуємо печиво та савоярді у молоці. Викладаємо торт наступними шарами: савоярді, тісто, печиво. Ставимо торт у холодильник на 1,5 години. Готуємо топінг: розігріваємо вершки та топимо в них шоколад та трішки масла. Поливаємо ним торт та знову ставимо десерт у холодильник. За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Торт можна подавати до столу, як тільки глазур застигне.

Смачного!

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