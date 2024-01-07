Как сделать торт без выпечки: магия вкуса и лёгкости в каждой крохе
7 января 2024, 18:22Читати новину українською
Источник:BBC
Этот десерт поражает своей нежностью и ароматом, а главное – его приготовление не нуждается в выпечке. Это идеальный выбор для желающих насладиться изящным сочетанием сладкого творожного сыра и свежих малин, не тратя много времени в кухне.
В основе этого торта – хрустящая основа из печенья, гармонично сочетающаяся с нежным кремом и малиной. Этот торт – не просто десерт для сладкого стола, а настоящее лакомство, способное удивить даже самых требовательных гурманов.
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Рецепт торта без выпечки
- Время: 30 минут
- Порций: 4
для основания:
– 200 грамм печенья (к примеру Орео);
– 100 грамм сливочного масла;
для начинки:
– 500 грамм мягкого творожного сыра;
– 150 грамм сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 300 грамм сливочного крема;
– 1/4 чайные ложки соли;
– сок и цедра 1 лимона;
для верхнего слоя:
– 200 грамм свежих малин;
– 2 столовые ложки малинового джема (или меда) для глазури.
Приготовление:
- Для основания торта измельчите печенье в крохе (используйте блендер).
- Добавьте растопленное масло и перемешайте до получения однородной массы.
- Распределите получившуюся массу по дну формы для торта.
- Хорошо уплотните основание, нажимая ложкой или руками.
- Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.
- Для начинки в большой миске взбейте сыр, сахар, ванильный сахар и соль до однородности.
- Добавьте сливочный крем, лимонный сок и цедру и снова перемешайте хорошо.
- Извлеките форму из холодильника и налейте начинку на основание.
- Уложите свежие малины на верх торта.
- Разогрейте малиновый джем или мед в микроволновке или на плите, затем просейте через сито, чтобы удалить косточки.
- Полейте этим сиропом торт.
- Поставьте торт в холодильник не менее 4 часов (идеально – на ночь), чтобы он застыл и стал устойчивым.
- При подаче можно украсить торт дополнительными малинами или лимонной цедрой.