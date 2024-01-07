Как сделать торт без выпечки: магия вкуса и лёгкости в каждой крохе

Этот десерт поражает своей нежностью и ароматом, а главное – его приготовление не нуждается в выпечке. Это идеальный выбор для желающих насладиться изящным сочетанием сладкого творожного сыра и свежих малин, не тратя много времени в кухне.

В основе этого торта – хрустящая основа из печенья, гармонично сочетающаяся с нежным кремом и малиной. Этот торт – не просто десерт для сладкого стола, а настоящее лакомство, способное удивить даже самых требовательных гурманов.

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Рецепт торта без выпечки

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 200 грамм печенья (к примеру Орео);– 100 грамм сливочного масла;– 500 грамм мягкого творожного сыра;– 150 грамм сахара;– 1 чайная ложка ванильного сахара;– 300 грамм сливочного крема;– 1/4 чайные ложки соли;– сок и цедра 1 лимона;– 200 грамм свежих малин;– 2 столовые ложки малинового джема (или меда) для глазури.

Приготовление:

Для основания торта измельчите печенье в крохе (используйте блендер). Добавьте растопленное масло и перемешайте до получения однородной массы. Распределите получившуюся массу по дну формы для торта. Хорошо уплотните основание, нажимая ложкой или руками. Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут. Для начинки в большой миске взбейте сыр, сахар, ванильный сахар и соль до однородности. Добавьте сливочный крем, лимонный сок и цедру и снова перемешайте хорошо. Извлеките форму из холодильника и налейте начинку на основание. Уложите свежие малины на верх торта. Разогрейте малиновый джем или мед в микроволновке или на плите, затем просейте через сито, чтобы удалить косточки. Полейте этим сиропом торт. Поставьте торт в холодильник не менее 4 часов (идеально – на ночь), чтобы он застыл и стал устойчивым. При подаче можно украсить торт дополнительными малинами или лимонной цедрой.

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