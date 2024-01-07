Цей десерт вражає своєю ніжністю та ароматом, а головне – його готування не потребує випічки. Це ідеальний вибір для тих, хто бажає насолодитися витонченим поєднанням солодкого творожного сиру та свіжих малин, не витрачаючи багато часу у кухні.