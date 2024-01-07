В основі цього торта – хрустка основа з печива, яка гармонійно поєднується з ніжним кремом та малиною. Цей торт – не просто десерт для солодкого столу, а справжній смаколик, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів.
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Рецепт торта без випічки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Для основи торта подрібніть печиво в крихти (використовуйте блендер).
- Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до отримання однорідної маси.
- Розподіліть отриману масу по дну форми для торта.
- Добре ущільніть основу, натискуючи ложкою чи руками.
- Поставте у холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки у великій мисці збийте творожний сир, цукор, ванільний цукор та сіль до однорідності.
- Додайте вершковий крем, лимонний сік та цедру, і знову перемішайте добре.
- Вийміть форму з холодильника та налийте начинку на основу.
- Покладіть свіжі малини на верх торта.
- Розігрійте малиновий джем чи мед у мікрохвильовці або на плиті, а потім просійте через сито, щоб видалити кісточки.
- Полийте цим сиропом торт.
- Поставте торт у холодильник впродовж щонайменше 4 годин (ідеально – на ніч), щоб він застиг і став стійким.
- При подачі можна прикрасити торт додатковими малинами або лимонною цедрою.