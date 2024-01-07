В основі цього торта – хрустка основа з печива, яка гармонійно поєднується з ніжним кремом та малиною. Цей торт – не просто десерт для солодкого столу, а справжній смаколик, який здатен здивувати навіть найвибагливіших гурманів.

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Рецепт торта без випічки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Для основи торта подрібніть печиво в крихти (використовуйте блендер).
  2. Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до отримання однорідної маси.
  3. Розподіліть отриману масу по дну форми для торта.
  4. Добре ущільніть основу, натискуючи ложкою чи руками.
  5. Поставте у холодильник на 20 – 30 хвилин.
  6. Для начинки у великій мисці збийте творожний сир, цукор, ванільний цукор та сіль до однорідності.
  7. Додайте вершковий крем, лимонний сік та цедру, і знову перемішайте добре.
  8. Вийміть форму з холодильника та налийте начинку на основу.
  9. Покладіть свіжі малини на верх торта.
  10. Розігрійте малиновий джем чи мед у мікрохвильовці або на плиті, а потім просійте через сито, щоб видалити кісточки.
  11. Полийте цим сиропом торт.
  12. Поставте торт у холодильник впродовж щонайменше 4 годин (ідеально – на ніч), щоб він застиг і став стійким.
  13. При подачі можна прикрасити торт додатковими малинами або лимонною цедрою.