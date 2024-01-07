В основе этого торта – хрустящая основа из печенья, гармонично сочетающаяся с нежным кремом и малиной. Этот торт – не просто десерт для сладкого стола, а настоящее лакомство, способное удивить даже самых требовательных гурманов.

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Рецепт торта без выпечки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Для основания торта измельчите печенье в крохе (используйте блендер).
  2. Добавьте растопленное масло и перемешайте до получения однородной массы.
  3. Распределите получившуюся массу по дну формы для торта.
  4. Хорошо уплотните основание, нажимая ложкой или руками.
  5. Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.
  6. Для начинки в большой миске взбейте сыр, сахар, ванильный сахар и соль до однородности.
  7. Добавьте сливочный крем, лимонный сок и цедру и снова перемешайте хорошо.
  8. Извлеките форму из холодильника и налейте начинку на основание.
  9. Уложите свежие малины на верх торта.
  10. Разогрейте малиновый джем или мед в микроволновке или на плите, затем просейте через сито, чтобы удалить косточки.
  11. Полейте этим сиропом торт.
  12. Поставьте торт в холодильник не менее 4 часов (идеально – на ночь), чтобы он застыл и стал устойчивым.
  13. При подаче можно украсить торт дополнительными малинами или лимонной цедрой.