В основе этого торта – хрустящая основа из печенья, гармонично сочетающаяся с нежным кремом и малиной. Этот торт – не просто десерт для сладкого стола, а настоящее лакомство, способное удивить даже самых требовательных гурманов.
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Рецепт торта без выпечки
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Для основания торта измельчите печенье в крохе (используйте блендер).
- Добавьте растопленное масло и перемешайте до получения однородной массы.
- Распределите получившуюся массу по дну формы для торта.
- Хорошо уплотните основание, нажимая ложкой или руками.
- Поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.
- Для начинки в большой миске взбейте сыр, сахар, ванильный сахар и соль до однородности.
- Добавьте сливочный крем, лимонный сок и цедру и снова перемешайте хорошо.
- Извлеките форму из холодильника и налейте начинку на основание.
- Уложите свежие малины на верх торта.
- Разогрейте малиновый джем или мед в микроволновке или на плите, затем просейте через сито, чтобы удалить косточки.
- Полейте этим сиропом торт.
- Поставьте торт в холодильник не менее 4 часов (идеально – на ночь), чтобы он застыл и стал устойчивым.
- При подаче можно украсить торт дополнительными малинами или лимонной цедрой.