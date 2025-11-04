Вы можете приготовить вкусный торт, даже не включая духовку, а выглядеть он будет так, как будто только что из модной кондитерской. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Госопдинька".
Как сделать райский торт без выпекания?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
крошка:
– 300 граммов песочного шоколадного печенья;
– 120 граммов топленого сливочного масла;
– 1 столовая ложка молока;
крем:
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– 2 яйца;
– 400 граммов сметаны;
– 100 граммов сливочного масла;
– 10 граммов ванильного сахара.
Изящный десерт без лишних усилий / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Печенье измельчаем в крошку, перемешиваем с маслом и молоком. 5 столовых ложек крошки отложите для украшения. Остальные плотно утрамбовываем в застеленную пергаментом форму, высота бортика – где-то 6 сантиметров.
- В кастрюле смешиваем сахар и муку, взбиваем с яйцами. Добавляем сметану, ставим на огонь и варим до загустения.
- Взбиваем сливочное масло с ванильным сахаром до пышности, добавляем охлажденную заварную массу и взбиваем до однородности. Выкладываем крем в форму.
- Посыпаем крошкой и ставим на несколько часов в холодильник.
Какой еще крем можно использовать?
Вместо заварного крема можно использовать крем на основе манки. Он проще в приготовлении и подарит воздушный результат, подсказывает портал Cookpad.
Главное – взбивать этот крем на высокой скорости, чтобы не образовались комочки.
Какие десерты стоит попробовать?
Пирог "Пани Валевская" – неизменная классика, которая уместна всегда и везде.
Или же есть более простой вариант – невероятно нежный турецкий десерт молочный десерт.