Вы можете приготовить вкусный торт, даже не включая духовку, а выглядеть он будет так, как будто только что из модной кондитерской. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Госопдинька".

Читайте также Шок и сенсация: мы все варили манку неправильно – видеоподсказка, которая стала вирусной

Как сделать райский торт без выпекания?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

крошка:

– 300 граммов песочного шоколадного печенья;

– 120 граммов топленого сливочного масла;

– 1 столовая ложка молока;

крем:

– 150 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– 2 яйца;

– 400 граммов сметаны;

– 100 граммов сливочного масла;

– 10 граммов ванильного сахара.

Изящный десерт без лишних усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Печенье измельчаем в крошку, перемешиваем с маслом и молоком. 5 столовых ложек крошки отложите для украшения. Остальные плотно утрамбовываем в застеленную пергаментом форму, высота бортика – где-то 6 сантиметров. В кастрюле смешиваем сахар и муку, взбиваем с яйцами. Добавляем сметану, ставим на огонь и варим до загустения. Взбиваем сливочное масло с ванильным сахаром до пышности, добавляем охлажденную заварную массу и взбиваем до однородности. Выкладываем крем в форму. Посыпаем крошкой и ставим на несколько часов в холодильник.

Какой еще крем можно использовать?

Вместо заварного крема можно использовать крем на основе манки. Он проще в приготовлении и подарит воздушный результат, подсказывает портал Cookpad.

Главное – взбивать этот крем на высокой скорости, чтобы не образовались комочки.

Какие десерты стоит попробовать?