Ви можете приготувати смачний торт, навіть не вмикаючи духовку, а виглядатиме він так, наче щойно з модної кондитерської. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька".

Як зробити райський торт без випікання?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

крихта:

– 300 грамів пісочного шоколадного печива;

– 120 грамів топленого вершкового масла;

– 1 столова ложка молока;

крем:

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 400 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла;

– 10 грамів ванільного цукру.

Витончений десерт без зайвих зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Печиво подрібнюємо у крихту, перемішуємо з маслом і молоком. 5 столових ложок крихти відкладіть для прикраси. Решту щільно утрамбовуємо у застелену пергаментом форму, висота бортика – десь 6 сантиметрів. У каструлі змішуємо цукор та борошно, збиваємо з яйцями. Додаємо сметану, ставимо на вогонь та варимо до загустіння. Збиваємо вершкове масло з ванільним цукром до пишності, додаємо охолоджену заварну масу і збиваємо до однорідності. Викладаємо крем у форму. Посипаємо крихтою і ставимо на кілька годин у холодильник.

Який ще крем можна використати?

Замість заварного крему можна використати крем на основі манки. Він простіший у приготуванні та подарує повітряний результат, підказує портал Cookpad.

Головне – збивати цей крем на високій швидкості, щоб не утворилися грудочки.

