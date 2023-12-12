Лучший рецепт к новогоднему столу: готовим торт "Битое стекло" без выпечки
12 декабря 2023, 10:59Читати новину українською
Вкусный торт может быть без выпекания. Попробуйте приготовить "Битое стекло" – вам понравится.
Вариаций этого десерта есть множество. Однако 24 Канал предлагает приготовить классический.
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Рецепт торта "Битое стекло"
- Время: 3 часа
- Порций: 8
– 2 пачки сметаны;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка сливочного крекера;
– 5 разноцветного желе;
– 2 банана;
– 1 апельсин.
Приготовление:
- Хорошо взбейте жирную сметану с сахарной пудрой до однородности.
- Приготовьте желе по инструкции на пачке. Четыре из них поставьте застывать в холодильник, а одно оставьте в жидком состоянии.
- Смешайте его со сметаной и вылейте массу в глубокую миску.
- Измельчите до сметаны крекер, нарежьте банан и апельсин кусочками.
- Смешайте все ингредиенты. Застывшее желе нарежьте кубиками, добавьте в сладкую массу и перемешайте.
- Выложите сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправьте в холодильник до застывания.