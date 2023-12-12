Варіацій цього десерту є безліч. Однак 24 Канал пропонує приготувати класичний.

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Рецепт торта "Бите скло"

  • Час: 3 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Добре збийте жирну сметану з цукровою пудрою до однорідності.
  2. Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці. Чотири з них поставте застигати в холодильник, а одне залиште у рідкому стані.
  3. Змішайте його зі сметаною та вилийте масу в глибоку миску.
  4. Подрібніть до сметани крекер, наріжте банан та апельсин шматочками.
  5. Змішайте всі інгредієнти. Застигле желе наріжте кубиками, додайте до солодкої маси та перемішайте.
  6. Викладіть сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправте в холодильник до застигання.