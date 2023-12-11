Для того чтобы полностью насладиться Новым годом, следует хорошо подготовиться и не забыть о любимых уже годами блюдах. Одним из них является салат из крабовых палочек. Ингредиенты для этого салата можно выложить пластами в салатницу и полить соусом, а можно все смешать заранее.
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Салат из крабовых палочек
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Перед приготовлением салата разморозьте крабовые палочки (например, ночь в холодильнике).
- Очистите их от фольги и нарежьте.
- Отварите рис в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Выложите его на дно салатницы.
- Сварите вкрутую яйца, очистите их и нарежьте кубиками.
- Приготовьте соус, смешав ингредиенты, приправив солью и перцем.
- Разложите ингредиенты один за другим и сбрызните соусом, например, в таком порядке снизу: рис, нарезанный красный лук (усыпанный солью), отцеженная кукуруза, огурец (очищенный и нарезанный), редис, яйца, крабовые палочки.
- Полейте соусом и украсьте укропом.
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