Для того чтобы полностью насладиться Новым годом, следует хорошо подготовиться и не забыть о любимых уже годами блюдах. Одним из них является салат из крабовых палочек. Ингредиенты для этого салата можно выложить пластами в салатницу и полить соусом, а можно все смешать заранее.

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Салат из крабовых палочек

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм крабовых палочек;

– 100 грамм риса;

– 3 яйца;

– 1 банка кукурузы;

– 1 маленькая красная луковица;

– 200 грамм огурцов;

– укроп для декора.

Для соуса:

– 3 столовые ложки майонеза;

– 3 столовые ложки натурального йогурта;

– 1 столовая ложка сливок;

– 1 чайная ложка горчицы.

Приготовление:

Перед приготовлением салата разморозьте крабовые палочки (например, ночь в холодильнике). Очистите их от фольги и нарежьте. Отварите рис в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Выложите его на дно салатницы. Сварите вкрутую яйца, очистите их и нарежьте кубиками. Приготовьте соус, смешав ингредиенты, приправив солью и перцем. Разложите ингредиенты один за другим и сбрызните соусом, например, в таком порядке снизу: рис, нарезанный красный лук (усыпанный солью), отцеженная кукуруза, огурец (очищенный и нарезанный), редис, яйца, крабовые палочки. Полейте соусом и украсьте укропом.

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