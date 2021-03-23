Рецепт торта Битое стекло от Марички Падалко
Украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко поделилась рецептом вкусного торта, который точно понравится всей вашей семье.
Источник:инстаграм Марички Падалко
Нереально вкусный торт "Битое стекло" популярен среди детей и взрослых, ведь он не сложный в приготовлении, а на вкус словно из кондитерской!
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Торт "Битое стекло" подойдет для праздничного стола, ведь он яркий и при разрезе напоминает мозаику. Нежный на вкус и не слишком сладкий десерт понравится каждому!
- Приготовьте разноцветное желе согласно инструкции на упаковке и охладите в холодильнике. Нарежьте готовое желе кубиками.
- Взбейте сметану с сахарной пудрой.
- Залейте желатин теплой водой – 100 мл, оставьте набухнуть.
- Соедините готовый желатин со сметаной и перемешайте до однородной массы.
- Смешайте в миске все ингредиенты и переложите в форму.
- Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Подавайте торт к столу сразу из холодильника. Приятного аппетита!
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