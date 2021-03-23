Украинская журналистка и ведущая Маричка Падалко поделилась рецептом вкусного торта, который точно понравится всей вашей семье.

Нереально вкусный торт "Битое стекло" популярен среди детей и взрослых, ведь он не сложный в приготовлении, а на вкус словно из кондитерской!

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Торт "Битое стекло" подойдет для праздничного стола, ведь он яркий и при разрезе напоминает мозаику. Нежный на вкус и не слишком сладкий десерт понравится каждому!

Ингредиенты:

– ️600 г сметаны;

– ️три вида разноцветного желе;

– ️25 г желатина;

– ️сахарная пудра на вкус.