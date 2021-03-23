Українська журналістка та ведуча Марічка Падалко поділилася рецептом смачного торта, який точно сподобається всій вашій родині.

Нереально смачний торт "Бите скло" популярний серед дітей та дорослих, адже він не складний у приготуванні, а смакує наче з кондитерської!

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Торт "Бите скло" підійде для святкового столу, адже він яскравий та при розрізі нагадує мозаїку. Ніжний на смак та не надто солодкий десерт сподобається кожному!

Інгредієнти:

– 600 г сметани;

– ️Три види різнокольорового желе;

– 25 г желатину;

– цукрова пудра на смак.

Приготуйте різнокольорові желе згідно з інструкцією на упакуванні та охолодіть в холодильнику. Наріжте готове желе кубиками. Збийте сметану з цукровою пудрою. Залийте желатин теплою водою – 100 мл, залишіть набухнути. З'єднайте готовий желатин зі сметаною та перемішайте до однорідної маси. Змішайте в мисці всі інгредієнти та перекладіть у форму. Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин до повного застигання. Подавайте торт до столу одразу з холодильника. Смачного!

Марічка Падалко / Інстаграм