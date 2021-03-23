Рецепт торта Бите скло від Марічки Падалко
Українська журналістка та ведуча Марічка Падалко поділилася рецептом смачного торта, який точно сподобається всій вашій родині.
Джерело:інстаграм Марічки Падалко
Нереально смачний торт "Бите скло" популярний серед дітей та дорослих, адже він не складний у приготуванні, а смакує наче з кондитерської!
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Торт "Бите скло" підійде для святкового столу, адже він яскравий та при розрізі нагадує мозаїку. Ніжний на смак та не надто солодкий десерт сподобається кожному!
- Приготуйте різнокольорові желе згідно з інструкцією на упакуванні та охолодіть в холодильнику. Наріжте готове желе кубиками.
- Збийте сметану з цукровою пудрою.
- Залийте желатин теплою водою – 100 мл, залишіть набухнути.
- З'єднайте готовий желатин зі сметаною та перемішайте до однорідної маси.
- Змішайте в мисці всі інгредієнти та перекладіть у форму.
- Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин до повного застигання.
- Подавайте торт до столу одразу з холодильника. Смачного!
Марічка Падалко / Інстаграм
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