Торт из кабачков по-королевски: готовим с сырной начинкой

Обязательно попробуйте приготовить кабачковый торт. Это вкусное блюдо достойно даже праздничного стола.

Торт из кабачков готовится очень просто. Кроме этого, он довольно бюджетный.

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Торт из кабачков с сырной начинкой

Время : 40 минут + 1 час

: 40 минут + 1 час Порций: 6

– 1 кабачок;– 1 лук;– 4 яйца;– 4 – 5 столовых ложек муки;– 100 миллилитров молока;– 100 граммов феты;– 100 граммов твердого сыра;– 150 граммов сметаны;– 0,5 чайной ложки сахара,– масло, зелень, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте и почистьте овощи. Лук нарежьте полукольцами, а кабачок – кубиками. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте овощи до золотистости, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне до мягкости. Переложите в миску и измельчите овощи блендером до однородности. Посолите и поперчите, добавьте сахар, одно яйцо и половину молока. Перемешайте, добавьте муку и вторую половину молока и еще раз хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите несколько ложек теста, разровняйте лопаткой. Обжарьте до золотистости с двух сторон. Пожарьте все блины и оставьте немного остыть. Отваренные вкрутую яйца натрите. То же самое сделайте с сыром. Разотрите фету со сметаной в отдельной миске. На тарелку выложите первую кабачковую лепешку. Тонким слоем нанесите соус, посыпьте сыром. Накройте второй лепешкой, распределите по ней немного соуса, выложите часть тертых яиц, накройте следующей лепешкой. Сформируйте торт. Последнюю лепешку посыпьте яйцами и украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 1 – 2 часа.