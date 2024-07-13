Торт из кабачков по-королевски: готовим с сырной начинкой
13 июля 2024, 11:13Читати новину українською
Источник:Novograd.City
Обязательно попробуйте приготовить кабачковый торт. Это вкусное блюдо достойно даже праздничного стола.
Торт из кабачков готовится очень просто. Кроме этого, он довольно бюджетный.
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Торт из кабачков с сырной начинкой
- Время: 40 минут + 1 час
- Порций: 6
– 1 кабачок;
– 1 лук;
– 4 яйца;
– 4 – 5 столовых ложек муки;
– 100 миллилитров молока;
– 100 граммов феты;
– 100 граммов твердого сыра;
– 150 граммов сметаны;
– 0,5 чайной ложки сахара,
– масло, зелень, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и почистьте овощи. Лук нарежьте полукольцами, а кабачок – кубиками.
- Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте овощи до золотистости, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне до мягкости.
- Переложите в миску и измельчите овощи блендером до однородности. Посолите и поперчите, добавьте сахар, одно яйцо и половину молока. Перемешайте, добавьте муку и вторую половину молока и еще раз хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом. Выложите несколько ложек теста, разровняйте лопаткой. Обжарьте до золотистости с двух сторон. Пожарьте все блины и оставьте немного остыть.
- Отваренные вкрутую яйца натрите. То же самое сделайте с сыром. Разотрите фету со сметаной в отдельной миске.
- На тарелку выложите первую кабачковую лепешку. Тонким слоем нанесите соус, посыпьте сыром. Накройте второй лепешкой, распределите по ней немного соуса, выложите часть тертых яиц, накройте следующей лепешкой. Сформируйте торт.
- Последнюю лепешку посыпьте яйцами и украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на 1 – 2 часа.