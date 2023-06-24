Изысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодами
24 июня 2023, 19:03Читати новину українською
Источник:Рrzyslij przepis
Торт, для которого не нужно включать духовку, – именно то, что нужно в жару. Создайте себе приключение и приготовьте эту вкусность вместе с родными.
Когда нет времени на приготовление, но очень хочется чего-нибудь сладенького, выручит рецепт десерта без выпечки. Легкий в исполнении торт можно приготовить с любой ягодой.
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Рецепт торта без выпечки с клубникой
- Время: 25 минут + 3 часа у холодильнике
- Порций: 8
Соблазнительный десерт / Фото ingmarИнгредиенты:
основа:
– 150 грамм печенья;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 100 грамм масла;
черничная начинка:
– 500 грамм черники;
– 10 грамм желатина;
– 50 миллилитров вишневого сока;
– 200 грамм кисломолочного сыра;
– 400 миллилитров жирных сливок;
– 75 грамм сахарной пудры;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Ягоды промойте и обсушите.
- Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров тонко смажьте сливочным маслом.
- Печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Можно это сделать скалкой.
- Добавьте корицу, сахар и масло и хорошо перемешайте. Получившуюся массу выложите на дно формы, прижмите и поставьте в холодильник.
- Взбейте ягоды в блендере, оставив горсть-две для украшения. Добавьте вишневый сок и перемешайте.
- Добавьте просеянную сахарную пудру и сок лимона и еще раз смешайте.
- Желатин залейте небольшим количеством холодной воды, оставьте для набухания.
- Затем поместите желатин в кастрюлю и растворите его на медленном огне.
- В тёплый, но не горячий желатин добавьте столовую ложку сливок и перемешайте до однородности.
- Добавьте в ягодную массу и тщательно перемешайте.
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Добавить оставшиеся сливки, перетертый сыр, снова тщательно перемешайте.
- Вылейте получившуюся массу в форму и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей украсить оставшимися ягодами. Также для украшения можно использовать взбитые сливки.