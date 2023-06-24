Коли немає часу на готування, але дуже хочеться чогось солоденького, виручить рецепт десерту без випікання. Легкий у виконанні торт можна приготувати із будь-якою ягодою.

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Рецепт торта без випічки з полуницею

  • Час: 25 хвилин + 3 години у холодильнику
  • Порцій: 8

Десерт, який спокушає / Фото ingmar

Приготування:

  • Ягоди промийте і обсушіть.
  • Форму для випічки діаметром 18 сантиметрів тонко змастіть вершковим маслом.
  • Печиво потрібно подрібнити на дрібну крихту. Можна це зробити качалкою.
  • Додайте корицю, цукор і масло та добре перемішайте. Отриману масу викладіть на дно форми, притисніть і поставте в холодильник.
  • Збийте ягоди в блендері, залишивши жменю-дві для прикраси. Додайте вишневий сік і перемішайте.
  • Додайте просіяну цукрову пудру і лимонний сік та ще раз змішайте.
  • Желатин залийте невеликою кількістю холодної води, залишіть для набухання.
  • Потім помістіть желатин в каструлю і розчиніть його на повільному вогні.
  • У теплий, але не гарячий желатин додайте столову ложку вершків і перемішайте до однорідності.
  • Додайте до ягідної маси і ретельно перемішайте.
  • Додати решту вершків, перетертий сир, знову ретельно перемішайте.
  • Вилийте отриману масу у форму і поставте в холодильник на кілька годин.
  • Перед подачею прикрасити ягодами, що залишилися. Також для прикраси можна використовувати збиті вершки.