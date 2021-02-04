Надзвичайно смачний та яскравий торт "Червоний оксамит" сподобається кожному, як за яскравим виглядом, так і за чудовим смаком.

Джерело: Мастер Шеф

Торт "Червоний оксамит" особливо актуальний на День Валентина, адже солодкий смаколик може стати чудовим подарунком для закоханих.

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Щоб приготувати торт "Червоний оксамит" вам потрібно мінімум кулінарних знань, адже він надлегкий у приготуванні. Рецепт святкового та водночас яскравого торта підготував учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Антон Квасов.

Як приготувати торт "Червоний оксамит"

Інгредієнти:

– 330 г борошна;

– 15 г какао;

– 4 г соди;

– 6 г розпушувача;

– 4 г солі;

– 1-2 ч. л червоного гелевого барвника;

– 280 г кефіру;

– 300 г цукру;

– 150 г вершкового масла;

– 150 мл олії;

– 3 яйця;

– 2 ч. л ванільного екстракту;

– 1 ст. л лимонного соку;

Для крему:

– 400 мл охолоджених вершків 33%;

– 185 г цукрової пудри;

– 400 г маскарпоне;

– 3 ст. л лимонного соку;

– 1 ч. л ванільного екстракту.