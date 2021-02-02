Как приготовить вкусный творожный торт: домашний рецепт
Если хотите испечь торт, но не хватает времени на выпекание коржей. Приготовьте вкусный творожный торт без выпечки.
Источник: 24 канал
Нежный и легкий творожный торт без выпечки можно готовить в будни и праздники. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.
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Рецепт торта
Творожный торт / Фото freepik.com
- Для приготовления торта тщательно измельчите печенье в крошку.
- В миске соедините печенье с сахаром, добавьте половину растопленного масла, перемешайте до однородной консистенции.
- В форму диаметром 28 см выложите печенье, распределите и отправьте в холодильник на несколько часов.
- В тарелке желатин залейте водой, оставьте при комнатной температуре.
- В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, взбейте миксером. Далее - добавьте творог, сметану, перемешайте до однородной консистенции.
- В кастрюле разогрейте желатин с водой. Половину оставьте.
- Отдельно в миске взбейте миксером сливки, добавьте теплый желатин, перемешайте и влейте в миску с творогом и сметаной.
- В форму с печеньем выложите творожный крем, распределите и отправьте в холодильник на 3-4 часа.
- В миске соедините ягодный сироп с остальной частью теплого желатина. На застывший слой выложите ягодный сироп и отправите в холодильник еще на 2 часа.
- Готовый торт выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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