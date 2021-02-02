Если хотите испечь торт, но не хватает времени на выпекание коржей. Приготовьте вкусный творожный торт без выпечки.

Источник: 24 канал

Нежный и легкий творожный торт без выпечки можно готовить в будни и праздники. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.

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Рецепт торта

Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 250 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов сахара,

– 450 граммов сыра 5-9%;

– 350 граммов сметаны;

– 300 миллилитров сливок 33%;

– 300 миллилитров ягодного сиропа;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 50 граммов желатина.

Творожный торт / Фото freepik.com