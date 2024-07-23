Ваши родные будут в восторге: готовим королевский торт с крыжовником – простой рецепт
23 июля 2024, 22:55Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Порадуйте своих близких вкусным тортом с крыжовником. Он подойдет и для праздника, и для теплого семейного чаепития.
Тайной этого торта является безе. Оно превратит десерт в настоящее наслаждение.
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Торт с крыжовником
- Время: 1 час
- Порций: 12
– 100 граммов масла;
– 100 граммов сахара;
– 4 желтка;
– 125 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– ванильный сахар по вкусу.
Безе:
– 4 белка;
– 150 граммов сахара.
Начинка:
– 400 граммов крыжовника;
– 250 граммов сливок 30%;
– 200 граммов желатинового сахара или 200 граммов сахара + 3 столовые ложки крахмала.
Смотрите, как приготовить торт с крыжовником: видео
Приготовление:
- Мягкое масло соедините с сахаром и желтками, просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до сочетания.
- Тесто разделите на 2 части и переложите в 2 формы для запекания, смазанные маслом.
- Белки взбейте с сахаром до пышности. Поделите на 2 части и выложите сверху на тесто. Обе формы с тестом отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
- Крыжовник промойте, нарежьте пополам и протушите с сахаром и крахмалом или с желейным сахаром 10 – 15 минут.
- Сливки взбейте миксером до мягких пиков.
- Сформируйте торт. На дно выложите 1 слой теста, сверху – охлажденную начинку, а на нее – взбитые сливки и второй слой теста. Оставьте в холодильнике на 2 – 3 часа.