Таємницею цього торта є безе. Воно перетворить десерт на справжню насолоду.
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Торт з аґрусом
- Час: 1 година
- Порцій: 12
Дивіться, як приготувати торт з аґрусом: відео
Приготування:
- М'яке масло з'єднайте з цукром та жовтками, просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до поєднання.
- Тісто поділіть на 2 частини та перекладіть у 2 форми для запікання, змащені олією.
- Білки збийте з цукром до пишності. Поділіть на 2 частини та викладіть зверху на тісто. Обидві форми з тістом відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Аґрус промийте, наріжте навпіл і протушкуйте з цукром і крохмалем чи з желейним цукром 10 – 15 хвилин.
- Вершки збийте міксером до м'яких піків.
- Сформуйте торт. На дно викладіть 1 шар тіста, зверху – охолоджену начинку, а на неї – збиті вершки та другий шар тіста. Залиште в холодильнику на 2 – 3 години.