Тайной этого торта является безе. Оно превратит десерт в настоящее наслаждение.
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Торт с крыжовником
- Время: 1 час
- Порций: 12
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Приготовление:
- Мягкое масло соедините с сахаром и желтками, просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до сочетания.
- Тесто разделите на 2 части и переложите в 2 формы для запекания, смазанные маслом.
- Белки взбейте с сахаром до пышности. Поделите на 2 части и выложите сверху на тесто. Обе формы с тестом отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 25 минут.
- Крыжовник промойте, нарежьте пополам и протушите с сахаром и крахмалом или с желейным сахаром 10 – 15 минут.
- Сливки взбейте миксером до мягких пиков.
- Сформируйте торт. На дно выложите 1 слой теста, сверху – охлажденную начинку, а на нее – взбитые сливки и второй слой теста. Оставьте в холодильнике на 2 – 3 часа.