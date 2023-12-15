Процесс приготовления может показаться несколько длинным, однако результат того стоит. Для лучшего вкуса выбирайте только высококачественное сливочное масло и сгущенку.

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Рецепт торта "Пьяная вишня"

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 160 граммов муки;

– 180 граммов сахара;

– 30 граммов какао;

– 5 яиц;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль по вкусу. Что нужно для начинки:

– 300 граммов вишни;

– 150 миллилитров коньяка. Ингредиенты для крема:

– 380 граммов сгущенки;

– 300 граммов сливочного масла 82%. Что нужно для глазури:

– 150 граммов черного шоколада 70 – 75%;

– 90 граммов сливочного масла 82%;

– 15 граммов вишен;

– 20 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Выложите вишню без косточек в миску и залейте ее коньяком или другим крепким алкоголем. Накройте пищевой пленкой и оставьте пропитываться на ночь. Затем откиньте на сито и просушите, а сироп сохраните. Взбейте яйца с щепоткой соли до пышности, постепенно добавляя сахар. Частями добавляйте просеянную муку, какао и разрыхлитель к тесту, постоянно помешивая. Перелейте тесто в застеленную пергаментной бумагой форму и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовый корж выложите на решетку, чтобы он остыл. Срежьте верх и низ бисквита и отложите. Из оставшейся части вырежьте середину, чтобы образовался круг толщиной 1,5 сантиметра. Вырезанную мякоть, поломайте на мелкие кусочки и положите в глубокую миску. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белого цвета и пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку. Часть крема отложите для выравнивания торта. Добавьте в кусочки бисквита настоянную вишню и масляный крем. Аккуратно перемешайте. В кулинарное кольцо выложите нижний корж бисквита, пропитайте алкогольным сиропом из-под вишни. Сверху положите бисквитный круг, который тоже пропитайте сиропом. Внутрь выложите начинку, накройте верхним коржом бисквита, пропитайте его сиропом и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 4 часа, после чего достаньте, выровняйте сверху оставшимся кремом и верните в холодильник. Растопите на водяной бане или в микроволновке шоколад со сливочным маслом, помешивая. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник до застывания. Украсьте готовый десерт натертым белым шоколадом и вишней.

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