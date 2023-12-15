Процесс приготовления может показаться несколько длинным, однако результат того стоит. Для лучшего вкуса выбирайте только высококачественное сливочное масло и сгущенку.
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Рецепт торта "Пьяная вишня"
- Время: 4 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Выложите вишню без косточек в миску и залейте ее коньяком или другим крепким алкоголем. Накройте пищевой пленкой и оставьте пропитываться на ночь. Затем откиньте на сито и просушите, а сироп сохраните.
- Взбейте яйца с щепоткой соли до пышности, постепенно добавляя сахар.
- Частями добавляйте просеянную муку, какао и разрыхлитель к тесту, постоянно помешивая.
- Перелейте тесто в застеленную пергаментной бумагой форму и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовый корж выложите на решетку, чтобы он остыл.
- Срежьте верх и низ бисквита и отложите. Из оставшейся части вырежьте середину, чтобы образовался круг толщиной 1,5 сантиметра. Вырезанную мякоть, поломайте на мелкие кусочки и положите в глубокую миску.
- Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белого цвета и пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку. Часть крема отложите для выравнивания торта.
- Добавьте в кусочки бисквита настоянную вишню и масляный крем. Аккуратно перемешайте.
- В кулинарное кольцо выложите нижний корж бисквита, пропитайте алкогольным сиропом из-под вишни. Сверху положите бисквитный круг, который тоже пропитайте сиропом.
- Внутрь выложите начинку, накройте верхним коржом бисквита, пропитайте его сиропом и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 4 часа, после чего достаньте, выровняйте сверху оставшимся кремом и верните в холодильник.
- Растопите на водяной бане или в микроволновке шоколад со сливочным маслом, помешивая. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник до застывания. Украсьте готовый десерт натертым белым шоколадом и вишней.