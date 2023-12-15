Процесс приготовления может показаться несколько длинным, однако результат того стоит. Для лучшего вкуса выбирайте только высококачественное сливочное масло и сгущенку.

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Рецепт торта "Пьяная вишня"

  • Время: 4 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Выложите вишню без косточек в миску и залейте ее коньяком или другим крепким алкоголем. Накройте пищевой пленкой и оставьте пропитываться на ночь. Затем откиньте на сито и просушите, а сироп сохраните.
  2. Взбейте яйца с щепоткой соли до пышности, постепенно добавляя сахар.
  3. Частями добавляйте просеянную муку, какао и разрыхлитель к тесту, постоянно помешивая.
  4. Перелейте тесто в застеленную пергаментной бумагой форму и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовый корж выложите на решетку, чтобы он остыл.
  5. Срежьте верх и низ бисквита и отложите. Из оставшейся части вырежьте середину, чтобы образовался круг толщиной 1,5 сантиметра. Вырезанную мякоть, поломайте на мелкие кусочки и положите в глубокую миску.
  6. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белого цвета и пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку. Часть крема отложите для выравнивания торта.
  7. Добавьте в кусочки бисквита настоянную вишню и масляный крем. Аккуратно перемешайте.
  8. В кулинарное кольцо выложите нижний корж бисквита, пропитайте алкогольным сиропом из-под вишни. Сверху положите бисквитный круг, который тоже пропитайте сиропом.
  9. Внутрь выложите начинку, накройте верхним коржом бисквита, пропитайте его сиропом и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 4 часа, после чего достаньте, выровняйте сверху оставшимся кремом и верните в холодильник.
  10. Растопите на водяной бане или в микроволновке шоколад со сливочным маслом, помешивая. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник до застывания. Украсьте готовый десерт натертым белым шоколадом и вишней.